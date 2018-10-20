Опубликовано новое фото керченского стрелка в колледже

Опубликованы новые кадры из Керченского политехнического колледжа, на которых 18-летний Владислав Росляков идет по коридору с ружьем, передает РЕН ТВ.

Новый кадр был сделан с камеры видеонаблюдения 17 октября.

Ранее сообщалось, что студент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью «Ненависть».

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.