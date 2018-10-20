В соцсетях высмеяли «голый» памятник братьям Кличко

Пользователи социальных сетей посмеялись над памятником братьям Владимиру и Виталию Кличко, который установлен в Житомирской области, передает РИА «Новости».

Автор монумента Виталий Рожик объяснил, что изобразил их в «боевой» позе. Однако пользователи соцсетей не поняли замысел скульптора, отметив, что на ринге Кличко выглядят по-другому.

Реклама

Больше всего внимания привлекло то, что на мужчинах нет одежды, даже трусов.

Ранее интернет-пользователи высмеяли фотографию киевского мэра Виталия Кличко, на которой он пожимает руку американскому актеру Арнольду Шварценеггеру.

Владимир и Виталий Кличко — чемпионы мира по боксу в тяжелом весе. С мая 2014 года Виталий Кличко занимает пост мэра Киева.