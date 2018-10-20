Взрывы произошли в нескольких районах Кабула в день выборов
Представитель МВД Кабула сообщил о том, что в разных районах города произошли три взрыва в ходе выборов депутатов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».
«К настоящему времени мы располагаем данными о трех взрывах, подтвержденная информация о погибших или пострадавших пока отсутствует», — сказал представитель ведомства.
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По его словам, все взрывы произошли рядом с избирательными участками, однако «в глобальном плане» они не повлияли на желание граждан проголосовать.
Ранее сообщалось, что 17 октября в Афганистане произошел взрыв в предвыборном штабе.