В Херсонской области Украины лишили русский язык статуса регионального
Херсонский городской совет отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает «112 Украина».
По данным местного издания «Херсонские вести», за инициативу проголосовали 33 депутата горсовета из 38.
Русский язык получил в Херсоне статус регионального в августе 2012 года с целью реализации закона «Об основах государственной языковой политики».
Ранее сообщалось, что в Донецкой области русский язык хотят лишить особого статуса.