В Херсонской области Украины лишили русский язык статуса регионального

Херсонский городской совет отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным местного издания «Херсонские вести», за инициативу проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

Русский язык получил в Херсоне статус регионального в августе 2012 года с целью реализации закона «Об основах государственной языковой политики».

Ранее сообщалось, что в Донецкой области русский язык хотят лишить особого статуса.