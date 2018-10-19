Кадыров заявил о западной эпидемии массовых убийств

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной стрельбы в керченском колледже стало отсутствие у подростков духовности, передает РИА «Новости».

Он также заявил о необходимости «что-то делать для ограждения подрастающего поколения от заразного влияния западной эпидемии массовых убийств».

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Кадыров добавил, что отсутствие духовности и уважения к родным лишает подростков любых моральных и психологических тормозов.

Ранее сообщалось, что в Керчи прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.