Десятки тысяч человек пришли проститься с погибшими в Керчи

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В Керчи прошла церемония прощания с погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

По данным заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, в панихиде приняли участие около 33 тысяч человек, передает ТАСС.

Сообщается, что люди несли цветы к гробам жертв трагедии, а священнослужители провели православную панихиду и мусульманское богослужение.

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17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что решение о месте захоронения Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском колледже, примут его родственники.