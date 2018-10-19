В Канаде выписали первый штраф за неправильное употребление марихуаны

Канадская полиция сообщила о первом выписанном штрафе за нарушение правил употребления марихуаны, которая была легализована в стране 17 октября. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

По данным полиции, правила употребления марихуаны нарушил житель Виннипега (провинция Манитоба). Отмечается, что ему придется заплатить государству 672 канадских доллара ($517) за употребление конопли в неположенном месте.

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«Итак... это случилось рано утром: штраф был выписан за употребление каннабиса в транспортном средстве», — говорится в твиттере полиции.

Правоохранители подчеркнули, что употребление марихуаны, как и алкоголя, законно, однако это запрещено делать в автомобиле.

Ранее сообщалось, что Канада простит обвиненных в хранении марихуаны после ее легализации.