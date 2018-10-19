СМИ: стрелка из Керчи не будут хоронить рядом с его жертвами

Владислав Росляков, устроивший стрельбу в политехническом колледже в Керчи, будет похоронен отдельно от своих жертв, передает ФАН.

По имеющимся данным, Рослякова похоронят в секторе для безродных, а жертв стрельбы — на центральной аллее Керченского кладбища.

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По последним данным, в результате стрельбы в керченском колледже погиб 21 человек, включая самого Рослякова.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи в среду, 17 октября, около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений. Организатор атаки покончил с собой.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил истоки трагедии в Керчи.