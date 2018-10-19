Обнаружен пропавший у берегов Владивостока катер с рыбаками

Пропавшее 17 октября в акватории Владивостока рыболовное судно, на борту которого находились три человека, обнаружено рыбаками, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николая Пирожкова.

По его словам, все находившиеся на борту рыбаки живы и здоровы, однако судно «не на ходу».

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«Рыболовецкое судно «СДФ Обаятельный» обнаружило катер в 25 милях от острова Скрыплева. Трое человек на катере живы и здоровы, их забрали на борт. Катер не на ходу, решается вопрос с его транспортировкой», — сообщил Пирожков.

Ранее стало известно, что в районе острова Скрыплева в Приморье пропал рыболовецкий катер, на борту которого находились двое мужчин и одна женщина.