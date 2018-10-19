Жильцы 16-этажного дома в Екатеринбурге вернулись в квартиры после пожара

В Екатеринбурге жильцы 16-этажного дома вернулись в свои квартиры после того, как пожарным удалось ликвидировать возгорание на четырех этажах высотки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пожарного, участвовавшего в ликвидации возгорания.

По его словам, задымление в доме уже не наблюдается.

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«Жильцы вернулись в свои квартиры. Задымления на этажах нет», — рассказал пожарный.

По данным главка МВД по Свердловской области, очагом возгорания стали помещения на лестничной площадке, где хранились вещи. Как отмечается, квартиры при пожаре не пострадали.

Ранее сообщалось о пострадавших в результате пожара в жилом 16-этажном доме в Екатеринбурге.