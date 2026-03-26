«А вы бухгалтер?»: Семак ответил на вопрос о рекордной зарплате в РПЛ

Тренер Семак с иронией отреагировал на новость о своей рекордной зарплате в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак иронично ответил на вопрос о лидерстве в рейтинге зарплат тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее (информацию о зарплатах) добывают или как, каким образом», — заявил Семак.

25 марта в СМИ появилась информация, что Семак зарабатывает 285 миллионов рублей в год, что почти на 100 миллионов больше, чем у идущего вторым в списке Хуана Карседо из «Спартака» (189,9 млн рублей).

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

