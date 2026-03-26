В отрасли раскрыли последствия переноса ПВЗ маркетплейсов на «Почту России»

Открытие пунктов выдачи заказов маркетплейсов в отделениях «Почты России» не потребует много времени – организовать эту работу можно будет очень быстро. Для покупателей особых изменений не последует, но вот по кошельку владельцев действующих ПВЗ это нанесет удар, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Сотрудничество маркетплейсов с «Почтой России» длится уже более года, логистика налажена, а предлагаемые изменения лишь узаконят всю процедуру и позволят поддержать организацию, пояснил специалист. С учетом уже имеющегося опыта на реализацию инициативы уйдет мало времени, так что вскоре россияне смогут ощутить последствия изменений. Скажутся они не на потребителях, а на собственниках ПВЗ, считает эксперт.

«Если говорить про собственников пунктов выдачи заказов, то это ударит по их кошельку. Потому что, если в одной деревне стоял один основной пункт выдачи заказов, и к нему добавилась еще выдача посылок в почтовом отделении, то, естественно, у этого пункта выдачи снизится оборот», — пояснил Кременсков.

По его мнению, на покупателях это не отразится, тем более, что в России уже есть регионы, где налажена гибридная логистика, при которой маркетплейсы используют исключительно инфраструктуру «Почты России на условиях фулфилмента.

«Так что стоимость товаров не изменится», — заключил президент «ЦифроТоргГлобал».

Напомним, накануне в Минцифры сообщили, что маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, должны открыть пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России». Эта мера включена в закон о поддержке «Почты России», который направлен на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения услуг.

Ранее в Госдуме пообещали «оздоровить» «Почту России».