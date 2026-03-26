Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Агент Украины согласился совершить теракт в Саратовской области за деньги

Спецслужбы Киева обещали россиянину 1,5 млн рублей за атаку на военный аэродром

Задержанный в Саратовской области россиянин планировал устроить атаку дронами на военный аэродром за вознаграждение в 1,5 млн рублей от украинской стороны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 миллиона рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт», — сказала она.

По версии правоохранителей, мужчина по заданию спецслужб Украины получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции.

Так, фигурант должен был установить дроны в 10 километрах от военного аэродрома в регионе и активировать их. После содеянного россиянин собирался покинуть территорию страны. Федеральная служба безопасности РФ напоминает, что представители Украины часто предпринимают попытки завербовать граждан России через мессенджеры и социальные сети.

Ранее в РФ задержали троих жителей Ингушетии за связь с украинским кол-центром.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!