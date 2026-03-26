Агент Украины согласился совершить теракт в Саратовской области за деньги

Задержанный в Саратовской области россиянин планировал устроить атаку дронами на военный аэродром за вознаграждение в 1,5 млн рублей от украинской стороны. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 миллиона рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт», — сказала она.

По версии правоохранителей, мужчина по заданию спецслужб Украины получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции.

Так, фигурант должен был установить дроны в 10 километрах от военного аэродрома в регионе и активировать их. После содеянного россиянин собирался покинуть территорию страны. Федеральная служба безопасности РФ напоминает, что представители Украины часто предпринимают попытки завербовать граждан России через мессенджеры и социальные сети.

