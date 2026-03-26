Дмитриев рассказал, кому окажется выгоден рост цен на энергоносители

Дмитриев: рост цен на нефть позитивен для РФ, Европа будет умолять о поставках
Рост цен на нефть позитивен для России, Европа будет умолять о поставках. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что отечественные запасы нефти, газа, диверсифицированные поставки России по всему миру, в том числе с фокусом на страны БРИКС, значительно усиливают позицию РФ на мировых рынках.

По словам главы РФПИ, РФ получит много запросов от Европы, от Великобритании, и она будет принимать решение, продавать свои энергоресурсы или нет.

Спецпредставитель российского лидера добавил, что скоро наступит самый мощный кризис с ценами на топливо, который приведет к проблемам в европейской и британской экономиках.

До этого Дмитриев заявил, что энергетика России сегодня является ключом к выживанию как стран БРИКС, так и всего мира. По его словам, те страны, которые покупают и покупали энергоносители, смогут выжить в самом мощном энергетическом кризисе.

25 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран предоставил право прохода через стратегически важный Ормузский пролив судам, принадлежащим дружественным государствам.

Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
