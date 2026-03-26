В Москве студента арестовали за участие в митинге против блокировок интернета

В Москве участника митинга против блокировок арестовали за неподчинение полиции
Суды общей юрисдикции города Москвы

Московского студента арестовали на 15 суток за подготовку к митингу против блокировок интернета, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Чертановский районный суд признал Максима Хейфеца виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) и назначил административный арест. По данным суда, Хейфец участвовал в «несанкционированном мероприятии» на Болотной площади.

Вероятно, речь идет о митинге против замедления интернета, который обсуждался в чате «Алый лебедь», но не был согласован. Власти Москвы отказали организаторам в его проведении, сославшись на «эпидемиологическую обстановку».

19 марта, как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», в Москве задержали участницу чата, 19-летнюю Софью Чепик. Девушка сообщила, что ее везут «на профилактическую беседу», позже мать Софьи подтвердила эту информацию.

До этого власти Краснодара согласовали проведение митинга против блокировки Telegram в РФ. Акция протеста состоится 28 марта, в 11:00, в сквере «Кленовый» учхоза «Кубань».

Ранее в Перми во второй раз задержали 78-летнего мужчину, протестовавшего против блокировок в интернете.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

