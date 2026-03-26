У подростка, напавшего на школу в Челябинске, были проблемы с отцом

SHOT: напавший на челябинскую школу мальчик испытывал проблемы с психикой
У подростка, напавшего на школу в Челябинске, были проблемы с психикой из-за отношений с отцом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По информации Telegram-канала, девятиклассник жаловался на слишком строгого отца, а в последние месяцы замкнулся и ни с кем не общался. С детства его водили по неврологам.

«Несмотря на тяжелую атмосферу в семье, девятиклассник готовился к экзаменам — планировал поступать в юридический колледж», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении семьи начата проверка. Известно, что у девятиклассника есть 12-летняя сестра, которая также наблюдалась у психиатра.

По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик девятого класса пронес с собой в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в лицо однокласснице. Также он распылил жидкость из перцового баллончика в коридоре. После этого подросток попытался скрыться и выпал из окна четвертого этажа, сломав ноги.

Нападавший и пострадавшая девочка находятся в медицинском учреждении. Кроме того, ранения получили трое педагогов школы. Врачи диагностировали у них химические ожоги глаз и лица. По факту случившегося возбуждены три уголовных дела по статьям о покушении, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее появилось фото с места нападения подростка с арбалетом в школе Челябинска.

 
