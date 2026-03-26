Ольга Орлова пожаловалась на куличи за 25 тыс. рублей

Певица и телеведущая Ольга Орлова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может найти кулич на Пасху по доступной цене.

«Есть очень достойные, но цена… 25-35 тысяч рублей за кулич – это пипец, товарищи», — отметила артистка.

Орлова попросила поклонников посоветовать мастеров, которые смогут приготовить пасхальную корзину за «адекватные деньги».

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

В ноябре 2024 года Орлова рассказала, что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие». Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

2 марта 2025 года Орлова сообщила о выходе ее нового трека «О неприличном». Песня вышла в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников.

Ранее Ольга Орлова рассказала об аллергии и отеке Квинке.