В РФ подготовили проект указа о службе военных в противопожарных подразделениях

МЧС РФ подготовило проект указа главы государства, предусматривающего возможность прохождения военной службы в рядах Федеральной противопожарной службы. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта предлагают внести ряд изменений в положение о министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Внести <...> следующие изменения: [министерство] организует прохождение военной службы <...> в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях Федеральной противопожарной службы, службы в Федеральной противопожарной службе, а также службу (работу) федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России; осуществляет в установленном порядке прием граждан РФ на военную службу в спасательные воинские формирования и Федеральную противопожарную службу по контракту», — говорится в документе.

Ожидается, что указ вступит в силу в день его подписания президентом страны.

Из пояснительной записки следует, что проект указа был разработан для установления правовых основ прохождения военными службы в Федеральной противопожарной службе (ФПС). Также документ регулирует вопросы, связанные с приемом россиян на военную службу в ФПС по контракту.

18 февраля глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что ведомство договорилось с министерством обороны о ежегодной отправке до 5000 военных на службу в Федеральную противопожарную службу. Речь идет о солдатах, проходящих военную службу по призыву.

Ранее в МЧС России рассказали об оттоке кадров из-за низкой зарплаты.