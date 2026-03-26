Сын отправился в тюрьму после того, как отец сдал его полиции

Mirror: в Англии отец сдал сына-наркоторговца в полицию
В Великобритании 25-летний мужчина был задержан с крупной партией кокаина после того, как его собственный отец обратился в полицию, заподозрив, что сын находится под воздействием наркотиков, пишет Mirror.

По данным суда, отец заметил странное поведение сына и сообщил правоохранителям, что у него может быть при себе наркотик. Прибывшие офицеры обнаружили на теле мужчины следы белого порошка, после чего он признался, что употребил значительное количество кокаина.

Из-за опасений за его состояние мужчину сначала доставили в больницу. Там он сообщил, что имел долги и планировал продать наркотик, однако часть вещества употребил сам.

Позже при обыске у него нашли кокаин весом около 46 граммов и мобильный телефон с сообщениями, связанными с распространением наркотиков. Стоимость изъятого вещества оценили более чем в £6000.

В суде обвиняемый признал вину в хранении наркотика с целью сбыта. Также стало известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, предупредив о более строгом наказании в случае повторных нарушений.

Ранее в Таиланде туристка заявила о краже AirPods и вывела полицию на наркоторговцев.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
