Пентагон готовит варианты «финального удара» по Ирану

U.S. Central Command

Пентагон разрабатывает несколько вариантов «окончательного удара» по Ирану, которые могут включать использование сухопутных войск и массированные бомбардировки. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что военная эскалация станет наиболее вероятной в случае отсутствия прогресса в переговорах и продолжения блокирования Ормузского пролива.

«Некоторые американские чиновники считают, что сокрушительная демонстрация силы для завершения боевых действий создаст больше рычагов влияния на мирных переговорах или просто даст Трампу повод указать на это и объявить о победе», — говорится в тексте.

Так, американские официальные лица и чиновники сообщили, что Вашингтон рассматривает четыре основных варианта «последнего удара» по Ирану.

Это вторжение или блокада острова Харк; вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану контролировать Ормузский пролив; захват острова Абу-Муса или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточной части пролива.

«Интрига заключается в следующем: американские военные также подготовили планы наземных операций вглубь территории Ирана для обеспечения безопасности высокообогащенного урана, находящегося на ядерных объектах», — пишет Axios.

При этом отмечается, что вместо проведения сложной и рискованной операции США могли бы нанести авиаудары по этим объектам, чтобы попытаться предотвратить доступ Ирана к урану.

Ранее в России назвали три сценария наземной операции США против Ирана.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
