Трамп предладает Ирану серьезнее отнестись к сделке с США

Трамп предупредил Иран о последствиях в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп считает, что властям Ирана надо серьезнее отнестись к предложению США. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что в случае отказа от сделки Ирану стоит оавсаться серьезных последствий.

«Им лучше поскорее взяться за ум, пока не стало слишком поздно, потому что, когда это произойдёт, пути назад не будет, и это будет неприятно», — добавил он.

До этого на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов нанести по Ирану удары, которые превзойдут все предыдущие, если иранская сторона откажется от сделки.

Тегеран же в свою очередь в ответ на предложения американского лидера назвал свои условия США, направленные на завершение конфликта на Ближнем Востоке.

Всего условий у Ирана пять. Власти страны требуют от Соединенных Штатов компенсации за военный ущерб, завершения войны со стороны всех стран, участвующих в конфликте, а также признания за Ираном международного права на власть над Ормузским проливом.

В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее министр иностранных дел Ирана рассказал, кому доступен Ормузский пролив.