В США задумались о сокращении поставок оружия на Украину из-за ситуации с Ираном

Министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), сославшись на источники.

По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

«Они (США — «Газета.Ru») действительно быстро расходуют боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько боеприпасов они будут по-прежнему поставлять в рамках этого соглашения (PURL — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что пока непонятно, будут ли поставки американского оружия полностью перенаправлены на Ближний Восток. Остается вариант, при котором Вашингтон может просто задержать передачу боеприпасов Киеву и отправить их позже.

Как сказал опрошенный журналистами чиновник из Соединенных Штатов, Пентагон имеет возможность при необходимости перенаправить поставки оружия. Однако министерство должно оповестить о своем решении парламент, пояснил источник.

