Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США задумались о сокращении поставок оружия на Украину из-за ситуации с Ираном

Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), сославшись на источники.

По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

«Они (США — «Газета.Ru») действительно быстро расходуют боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько боеприпасов они будут по-прежнему поставлять в рамках этого соглашения (PURL — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что пока непонятно, будут ли поставки американского оружия полностью перенаправлены на Ближний Восток. Остается вариант, при котором Вашингтон может просто задержать передачу боеприпасов Киеву и отправить их позже.

Как сказал опрошенный журналистами чиновник из Соединенных Штатов, Пентагон имеет возможность при необходимости перенаправить поставки оружия. Однако министерство должно оповестить о своем решении парламент, пояснил источник.

Ранее политолог счел неизбежным сухопутное вторжение США в Иран.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
