Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Силуанов рассказал бизнесменам, откуда взять деньги

Григорий Сысоев/РИА Новости

Российскому бизнесу следует обратить внимание на возможности, предоставляемые компаниям посредством публичного размещения акций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Интерфакс».

По его словам, предпринимателям стоит в первую очередь задуматься о своей конкурентоспособности.

«Вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительности труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, и, конечно, экономике в целом», — сказал Силуанов.

Далее министр предложил задуматься о выходе на рынки IPO и SPO, поскольку это хороший источник для инвестиций в условиях высокой ключевой ставки. Финансовый рынок будет расти, а компаниям, чьи акции размещены на нем, оказывают меры поддержки. Он добавил, что такие компании в перспективе получат более высокую капитализацию.

Кроме того, Силуанов напомнил, что публичная компания всегда вызывает больше доверия из-за прозрачности ее деятельности.

Ранее Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!