Силуанов рассказал бизнесменам, откуда взять деньги

Российскому бизнесу следует обратить внимание на возможности, предоставляемые компаниям посредством публичного размещения акций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает «Интерфакс».
По его словам, предпринимателям стоит в первую очередь задуматься о своей конкурентоспособности.
«Вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительности труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, и, конечно, экономике в целом», — сказал Силуанов.
Далее министр предложил задуматься о выходе на рынки IPO и SPO, поскольку это хороший источник для инвестиций в условиях высокой ключевой ставки. Финансовый рынок будет расти, а компаниям, чьи акции размещены на нем, оказывают меры поддержки. Он добавил, что такие компании в перспективе получат более высокую капитализацию.
Кроме того, Силуанов напомнил, что публичная компания всегда вызывает больше доверия из-за прозрачности ее деятельности.
