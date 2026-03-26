В Госдуме рассказали, как Россия ответит на американские «уничтожители» систем С-400

Депутат Колесник: на американские уничтожители ЗРК С-400 РФ ответит подлодками
США просто «хорохорятся», говоря о наращивании ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые считают якобы «уничтожителями» систем ПВО РФ С-400. У России есть свои «уничтожители», например, подводные лодки, представляющие серьезную угрозу для авианосцев Соединенных Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Будем отвечать на эти вызовы своими уничтожителями. У нас есть уже уничтожители – подводные лодки, которые называют уничтожителями авианосцев, многоцелевых групп или ударных групп, авианосных соединений. Я думаю, что найдутся у нас ракеты для подавления противоракетной и противовоздушной обороны США», — подчеркнул он.

Колесник добавил, что модернизация российских зенитно-ракетных комплексов С-400 идет постоянно, поэтому американцы «зря хорохорятся» ракетами PrSM.

«Никогда промышленность, НИИ, конструкторские наши [бюро] не останавливается. Это не догма, а, так скажем, руководство к действию», — отметил парламентарий.

25 марта американское издание Breaking Defense сообщило, что Пентагон и военно-промышленная компания Lockheed Martin договорились о наращивании производства ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые называют «уничтожителями» российских систем С-400.

Ранее в Турции заявили о неприменении С-400 при отражении атак со стороны Ирана.

 
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
