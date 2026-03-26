Замеченный над ОАЭ самолет США мог перевозить диверсантов для операции в Иране

Летчик Попов: замеченный над ОАЭ самолет США мог перевозить диверсантов в Иран

Замеченный над ОАЭ американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, который, как пишут СМИ, связан с подготовкой сухопутной операции США в Иране, мог перевозить диверсантов или десантников. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Они могли тренировать просто свои группы диверсионно-разведывательные или просто десантные группы. Могло такое быть, если заметили, что выбрасывали парашютный десант, выбрасывали, грузы, контейнеры какие-то», — отметил он.

В то же время Попов указал на то, что остроугольная траектория полета транспортного самолета ВВС США говорит именно об учебном, а не боевом, вылете американского C-17А Globemaster III.

«Это просто общие вопросы учебно-тренировочных и учебно-боевых подготовок, которые проводятся и по плану годовому. Не исключена [подготовка] для будущих наступательных операций [США в Иране], но не сегодня», — заявил военный летчик.

26 марта РИА Новости, изучив полетные данные самолета, сообщило, что самолет ВВС США C-17A Globemaster III совершил маневры над ОАЭ, свидетельствующие о подготовке к наземной операции в Иране.

Ранее в России назвали неизбежным сухопутное вторжение США в Иран.