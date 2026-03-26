Глава UFC раскрыл, когда Махачев проведет следующий бой

Глава UFC Уайт сообщил, что Махачев проведет следующий бой в августе

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий поединок в августе. Его слова приводит Red Corner MMA.

«Это будет в августе», — заявил Уайт.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз в соцсетях сообщил, что российский боец выйдет в октагон в июле.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Ранее чемпион UFC заявил, что Ислам Махачев отказался от боя в Белом доме.