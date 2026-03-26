Набиуллина рассказала о внедрении цифрового рубля

Набиуллина: цифровой рубль с 1 сентября не станет обязательным для граждан
Массовое внедрение цифрового рубля не означает, что он станет обязательным для граждан. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, ее слова передает ТАСС.

«К сентябрю, как и предусмотрено законом, крупнейшие банки будут готовы предоставлять сервис цифрового рубля всем своим клиентам, которые пожелают им воспользоваться. Но здесь подчеркну что? То, что обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», — сказала она.

Председатель Банка России также отметила, что для счета цифрового рубля также не предусмотрено автоматическое открытие.

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

В декабре Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.

 
