В Башкирии мужчина забил приятеля чайником

В Башкирии суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за жестокое избиение знакомого. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому, они распивали спиртное и поссорились. Гость взял металлический чайник и нанес хозяину не менее 20 ударов по лицу, голове, туловищу и конечностям. Спасти пострадавшего не смогли.

После случившегося злоумышленник скрылся в Челябинской области, где его задержали полицейские. В суде он признал вину, ему назначили восемь лет колонии строгого режима.

