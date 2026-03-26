В Башкирии мужчина забил приятеля чайником

В Башкирии осудили мужчину, забившего приятеля чайником
В Башкирии суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за жестокое избиение знакомого. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому, они распивали спиртное и поссорились. Гость взял металлический чайник и нанес хозяину не менее 20 ударов по лицу, голове, туловищу и конечностям. Спасти пострадавшего не смогли.

После случившегося злоумышленник скрылся в Челябинской области, где его задержали полицейские. В суде он признал вину, ему назначили восемь лет колонии строгого режима.

До этого в Перми мужчину обвинили в жестоком избиении знакомого сковородкой. Собутыльники поссорились, хозяин нанес гостю множественные удары сковородкой в область головы, пострадавший не выжил. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин забил приятеля, поспорив о правилах игры в нарды.

 
