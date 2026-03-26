Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно о потерях России в экспорте нефти от действий Украины

Eli Hartman/Reuters

Около 40% мощностей по экспорту нефти из России приостановлено в связи с действиями Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, это произошло недавних ударов по нефтеналивным портам, прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», а также захвата части танкеров европейскими союзниками Украины.

Уточняется, что перебои с поставками происходят в тот момент, когда мировые цены на нефть взлетели, что могло бы принести России существенный доход.

Ночью с 24 на 25 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более полусотни украинских дронов над территорией Ленинградской области. Информация о пострадавших не поступала. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в результате атаки в порту Усть-Луга начался пожар.

Позже пресс-служба правительства региона сообщила о ликвидации возгорания в порту Усть-Луга и промышленной зоне в Киришском районе Ленинградской области

Ранее академик назвал возможное место запуска беспилотников, атаковавших Ленобласть.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!