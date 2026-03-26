Стало известно о потерях России в экспорте нефти от действий Украины

Около 40% мощностей по экспорту нефти из России приостановлено в связи с действиями Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, это произошло недавних ударов по нефтеналивным портам, прекращения поставок по нефтепроводу «Дружба», а также захвата части танкеров европейскими союзниками Украины.

Уточняется, что перебои с поставками происходят в тот момент, когда мировые цены на нефть взлетели, что могло бы принести России существенный доход.

Ночью с 24 на 25 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более полусотни украинских дронов над территорией Ленинградской области. Информация о пострадавших не поступала. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в результате атаки в порту Усть-Луга начался пожар.

Позже пресс-служба правительства региона сообщила о ликвидации возгорания в порту Усть-Луга и промышленной зоне в Киришском районе Ленинградской области

Ранее академик назвал возможное место запуска беспилотников, атаковавших Ленобласть.