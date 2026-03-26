Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сургуте возбудили дело против женщины, которая избила и выбросила кота в мусорку

Кадр из видео/Telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ»

В Сургуте на мусорке нашли окровавленного кота, а против его бывшей хозяйки возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «К-информ».

Местные жители обнаружили кота во дворе дома на улице Ленина 18 марта и обратились за помощью ветеринарам. Животному, получившему травмы головы и множество ушибов, дали кличку «Виктор». Специалисты констатировали признаки целенаправленного насилия, а не последствия случайной травмы. Состояние кота удалось стабилизировать.

Хозяйкой животного оказалась местная жительница 1971 года рождения. По предварительной информации, в своей квартире она нанесла питомцу множественные травмы, а когда тот потерял сознание, оставила его в районе мусорных баков. Камера у подъезда зафиксировала, как женщина выносит кота на улицу.

По итогам проверки в отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

До сих пор 55-летняя женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Что заставило ее примениь силу к домашнему любимцу, не уточняется.

Ранее в Новосибирской области мужчина дважды выстрелил в собаку на глазах у детей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!