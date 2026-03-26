В Сургуте возбудили дело против женщины, которая избила и выбросила кота в мусорку

Жительница Сургута избила кота, избавилась от него и стала фигуранткой дела

В Сургуте на мусорке нашли окровавленного кота, а против его бывшей хозяйки возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «К-информ».

Местные жители обнаружили кота во дворе дома на улице Ленина 18 марта и обратились за помощью ветеринарам. Животному, получившему травмы головы и множество ушибов, дали кличку «Виктор». Специалисты констатировали признаки целенаправленного насилия, а не последствия случайной травмы. Состояние кота удалось стабилизировать.

Хозяйкой животного оказалась местная жительница 1971 года рождения. По предварительной информации, в своей квартире она нанесла питомцу множественные травмы, а когда тот потерял сознание, оставила его в районе мусорных баков. Камера у подъезда зафиксировала, как женщина выносит кота на улицу.

По итогам проверки в отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

До сих пор 55-летняя женщина не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Что заставило ее примениь силу к домашнему любимцу, не уточняется.

Ранее в Новосибирской области мужчина дважды выстрелил в собаку на глазах у детей.