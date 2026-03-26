Умер актер из «Золотого теленка» Петр Складчиков

Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженный артист России Петр Складчиков умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили представители Государственного академического Малого театра в Telegram-канале.

Складчиков сыграл более 90 ролей на сцене Малого театра. В театре его назвали «настоящим мастером эпизода». Там отметили, что любой выход на сцену актера был запоминающимся. Представители театра принесли искренние соболезнования близким и родным Складчикова.

В окружении артиста рассказали РИА Новости, что причиной его смерти стала онкология.

«Он умер после тяжелой болезни. У него была тяжелая форма онкологии», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что Складчиков боролся с болезнью с декабря прошлого года, когда узнал диагноз. Информация о дате и месте прощания с актером появится позднее.

Петр Складчиков родился 12 июля 1950 года. В 1975 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра. Был задействован в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Капитанская дочка», «Мертвые души», «Мой нежный зверь» и др.

Кроме того, Складчиков работал на радио и снимался в кино. Среди его самых известных картин «Золотой теленок», «Мы из джаза», «Тайна Снежной Королевы» и др. Также артист мог запомнится зрителям по ролям в сериалах «Гражданин начальник-2», «Сыщик Самоваров», «Анна Каренина. История Вронского» и др.

