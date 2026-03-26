Пашинян пообещал публичный «отчет» о приобретенном Арменией вооружении

Пашинян предпочел назвать показ военной техники в Ереване не парадом, а отчетом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что будущий показ военной техники в Ереване следует называть не парадом, а отчетом, поскольку понятие «военный парад» может создать впечатление отклонения от мирной повестки. Об этом сообщает РИА Новости.

Парад назначен на 28 мая. Он пройдет на площади Республики.

В марте Пашинян заявил, что армянские власти намерены в мае устроить публичную демонстрацию приобретенного за последние годы вооружения, но сделать это с акцентом на мир, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».

«Состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами», — заметил Пашинян.

Он рассказал журналистам, что власти Армении по этой теме работали и работают с международными партнерами, включая страны Южного Кавказа, чтобы они ни в коей мере не восприняли это как отказ от повестки мира.

В Армении 28 мая отмечается день основания Первой Республики, которая просуществовала с 1918 по 1920 годы.

Ранее Путин и Пашинян договорились о личной встрече.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!