Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава РФПИ предсказал наступление мощнейшего кризиса с ценой на энергоносители

Дмитриев: ЕС и Британия выстрелили себе в ногу, отказавшись от нефти и газа РФ
Наступает мощнейший кризис с ценами на топливо, который приведет к проблемам в экономиках стран Европейского союза и Великобритании. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идут обсуждения о том, что нефть может стоить $150, $200 за баррель.

Это важно, потому что у России есть ряд очень четких предсказаний, которые она в том числе озвучивает по Евросоюзу, по Великобритании, отметил глава РФПИ.

К мощному энергокризису абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей, добавил спецпредставитель президента РФ.

До этого Дмитриев заявил, что рост цен на нефть позитивен для России. По его словам, РФ получит много запросов от Европы, от Великобритании, и она будет принимать решение, продавать свои энергоресурсы или нет.

Также глава РФПИ заявил, что энергетика России сегодня является ключом к выживанию как стран БРИКС, так и всего мира. По его словам, те страны, которые покупают и покупали энергоносители, смогут выжить в самом мощном энергетическом кризисе.

Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!