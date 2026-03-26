Глава РФПИ предсказал наступление мощнейшего кризиса с ценой на энергоносители

Дмитриев: ЕС и Британия выстрелили себе в ногу, отказавшись от нефти и газа РФ

Наступает мощнейший кризис с ценами на топливо, который приведет к проблемам в экономиках стран Европейского союза и Великобритании. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идут обсуждения о том, что нефть может стоить $150, $200 за баррель.

Это важно, потому что у России есть ряд очень четких предсказаний, которые она в том числе озвучивает по Евросоюзу, по Великобритании, отметил глава РФПИ.

К мощному энергокризису абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей, добавил спецпредставитель президента РФ.

До этого Дмитриев заявил, что рост цен на нефть позитивен для России. По его словам, РФ получит много запросов от Европы, от Великобритании, и она будет принимать решение, продавать свои энергоресурсы или нет.

Также глава РФПИ заявил, что энергетика России сегодня является ключом к выживанию как стран БРИКС, так и всего мира. По его словам, те страны, которые покупают и покупали энергоносители, смогут выжить в самом мощном энергетическом кризисе.

Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от российского газа за одну ночь.