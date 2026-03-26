В Кремле рассказали о подготовке депутатов Госдумы к визиту в США

Депутаты Госдумы перед поездкой в США получили все основные установки. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах парламентариев с главой государства.

«Президент будет детально проинформирован о результатах диалога с США. Это нужный диалог, важное направление между двумя странами, которое было заморожено. Надеюсь, первые робкие шаги внесут вклад в дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам обеих сторон», — сказал представитель Кремля.

До этого стало известно, что встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США состоится 26 марта.

24 марта газета «Ведомости» сообщала, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Ранее в конгрессе США заявили о приглашении в Вашингтон российских депутатов.

 
