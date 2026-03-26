Киркоров рассказал, почему отказался от дуэта с «ВИА Грой»

Певец Филипп Киркоров признался, что отказался от дуэта с группой «ВИА Гра». Его слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа»

Киркоров признался, что в начале нулевых готовил совместный проект с Константином Меладзе. Композитор написал совместную песню для группы и певца.

«Но группа в том составе, который мне нравился, развалилась, и я сказал Косте, что в новый состав не верю», — поделился артист.

Киркоров добавил, что сейчас считает это решение недальновидным.

23 мая 2025 года продюсер Константин Меладзе сообщил, что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет. Он поблагодарил всех, кто когда-либо работал над группой, а также выразил надежду, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы, так как они наполнены верой, надеждой и любовью.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве и быстро стала одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. Самыми известными участницами группы стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. Они записали пять студийных альбомов — «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.».

Ранее Олег Газманов рассердился на Киркорова из-за песни «Морячка».