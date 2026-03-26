Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Киркоров рассказал, почему отказался от дуэта с «ВИА Грой»

VK Видео

Певец Филипп Киркоров признался, что отказался от дуэта с группой «ВИА Гра». Его слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа»

Киркоров признался, что в начале нулевых готовил совместный проект с Константином Меладзе. Композитор написал совместную песню для группы и певца.

«Но группа в том составе, который мне нравился, развалилась, и я сказал Косте, что в новый состав не верю», — поделился артист.

Киркоров добавил, что сейчас считает это решение недальновидным.

23 мая 2025 года продюсер Константин Меладзе сообщил, что закрывает проект «ВИА Гра» спустя 25 лет. Он поблагодарил всех, кто когда-либо работал над группой, а также выразил надежду, что песни «ВИА Гры» будут слушать еще многие годы, так как они наполнены верой, надеждой и любовью.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве и быстро стала одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. Самыми известными участницами группы стали Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. Они записали пять студийных альбомов — «Попытка № 5», «Стоп! Снято!», «Stop! Stop! Stop!», «Биология» и «L.M.L.».

Ранее Олег Газманов рассердился на Киркорова из-за песни «Морячка».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
