Глава Крыма сообщил о сообщниках керченского стрелка

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог действовать один, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что у стрелявшего были сообщники на этапе планирования атаки.

«Здесь он на месте действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксенов.

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По словам главы региона, в данный момент перед стоит задача установить, кто помогал в подготовке нападения.

Ранее правительство Крыма опубликовало список жертв нападения на керченский колледж.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.