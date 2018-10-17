Очевидцы рассказали о действиях вахтера керченского колледжа во время стрельбы

Преподаватель права в керченском политехническом колледже Владислав Мирошников рассказал, что вахтер учебного заведения была ранена в ногу при стрельбе, но все равно продолжала выводить студентов из здания. Об этом пишет «Российская газета».

Преподаватель отметил, что в колледже работала вахтер, а на входе был установлен металлоискатель, и то, как студент пронес внутрь оружие и взрывчатку, неясно.

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«Была сумасшедшая паника, раненых раскладывали на матах. Я не знаю кто из моих учеников сейчас жив, а кто нет. Ждем списки на опознание и списки раненых», — рассказал Мирошников.

Он добавил, что после взрыва и стрельбы в колледже началась паника, некоторые студенты даже прыгали из окна второго этажа. Затем, по его словам, детей начали выводить из здания организованно.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее в Центре медицины катастроф рассказали об увеличении числа жертв трагедии в Керчи.

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