Порошенко выразил соболезнования украинцам в Керчи
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с массовым убийством в политехническом колледже в Керчи, заявили представители офиса главы государства, передает РИА «Новости».
«Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких», — сообщили представители Порошенко.
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Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.