Аксенов рассказал, где нашли тело расстрелявшего людей в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что тело молодого человека, который расстрелял людей в колледже в Керчи, было обнаружено в помещении библиотеки, передает РИА «Новости».
«Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сообщил Аксенов.
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Он отметил, что в данный момент не может предоставить больше информации и сообщил, что сотрудники следственных органов ведут работу над установлением обстоятельств произошедшего.
Ранее была установлена личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.