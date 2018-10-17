Аксенов рассказал, где нашли тело расстрелявшего людей в Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что тело молодого человека, который расстрелял людей в колледже в Керчи, было обнаружено в помещении библиотеки, передает РИА «Новости».

«Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сообщил Аксенов.

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Он отметил, что в данный момент не может предоставить больше информации и сообщил, что сотрудники следственных органов ведут работу над установлением обстоятельств произошедшего.

Ранее была установлена личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.