Путину доложили о взрыве в Керчи

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Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в политехническом колледже в Керчи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, данные о жертвах и пострадавших уточняются постоянно.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», — добавил пресс-секретарь.

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Ранее стало известно, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.