Путину доложили о взрыве в Керчи
Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в политехническом колледже в Керчи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, данные о жертвах и пострадавших уточняются постоянно.
«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва», — добавил пресс-секретарь.
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Ранее стало известно, что в колледже в Керчи сработало взрывное устройство.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.