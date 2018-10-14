Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тысячи человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тысячи человек, сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции.

Сообщается, что число погибших может возрасти, так как спасатели обнаруживают погибших в процессе разбора завалов.

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Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 1648 человек.

Еще более 150 тыс. человек, по состоянию на 6 октября, остаются под завалами.