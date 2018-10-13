На Украине определили основной язык будущих богослужений

Глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что после создания Единой поместной православной церкви на Украине богослужения будут принципиально проводится на украинском языке, передает «5 Канал».

«Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке», — сказал Филарет.

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Он пообещал, что притеснений по отношению к языку богослужений допускаться не будет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности положение РПЦ на Украине.