Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии

11 октября умер командующий Восточным округом войск Национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Груднов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Росгвардии.

«11 октября 2018 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов», — говорится на сайте ведомства.

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Причины смерти генерал-полковника составители некролога не указали.

Отмечается, что в 2000-м году Груднов получил звание Героя России за мужество, отвагу и умелое руководство, проявленные на операции по освобождению Грозного от террористов.