В РПЦ обвинили Константинополь в искажении церковной истории

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что решение Синода Константинопольского патриархата отменить собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата является грубым искажением церковной истории, передает РИА «Новости».

По его словам, иерархи Константинопольского патриархата основываются «не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались».

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Ранее в РПЦ назвали катастрофическим решение о предоставлении автокефалии УПЦ.

В РПЦ также отметили, что подобная мера является «легализацией раскола».