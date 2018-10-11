У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7

Недалеко от Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на филиал геофизической службы РАН.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова отметила, что подземные толчки были зафиксированы в 11.16 (03.16 мск).

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«Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 49,2 градуса северной широты и 156,8 восточной долготы. Это в 150 км восточнее необитаемого острова Онекотан», — рассказала Семенова.

Ученые также добавили, что жители Северо-Курильска на острове Парамушир ощутили землетрясение силой до 4,0.

Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,7.