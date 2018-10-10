Тереза Мэй назначила первого министра по делам суицидов в Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра по предупреждению суицидов, передает «Би-би-си».
Им стала министр здравоохранения страны Джеки Дойл-Прайс. Мэй выразила надежду, что назначение Дойл-Прайс позволить преодолеть стену молчания, окружающую эту проблему.
Реклама
Решение о новом назначении было принято на фоне международного саммита, посвященного международному дню душевного здоровья, который проходит в стране.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что в России может быть создано министерство одиночества.