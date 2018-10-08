Во ФСИН рассказали о голодовке в омской колонии после драки

Представитель УФСИН по Омской области опроверг информацию о голодовке, якобы устроенной заключенными после массовой драки, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что колония работает в штатном режиме.

«Никакой голодовки не было и нет. Сегодня учреждение работает в штатном режиме. Родственники могут подъезжать с документами о том, что они действительно родственники тех, кто находится там, и им будет даваться вся информация», — сказал он.

Ранее представители Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) попросили предоставить им списки пострадавших в ходе массовой драки в омской колонии.