Москвичам пообещали солнце на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Москве будет преобладать солнечная погода, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В то же время синоптики предупредили, что в начале недели могут пройти проливные дожди.

«В Москве будет преобладать солнечная погода, и лишь в понедельник местами могут брызнуть небольшие ливни. Днем в столице плюс 12-15°С, в понедельник-вторник – на 2-3°С прохладнее», — говорится в сообщении.

Ранее центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС предупредил жителей Москвы о сильном ветре.