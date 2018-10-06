Климкин похвастался что западные СМИ пишут Kyiv, а не Kiev

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, что британский телеканал «Би-би-си» использовал правильный вариант написания города Киева. Об этом он написал в твиттере.

Он опубликовал скрин материала «Би-би-си», где название украинской столицы написано Kyiv, а не Kiev.

Реклама

Министр поставил это в заслугу онлайн-кампании МИД Украины.

«Рад видеть, что «Би-би-си», вероятно, услышало что-то о нашей медиа-кампаниии правильно пишет название нашей столицы: #KyivNotKiev. Спасибо», — написал Климкин.

Министр однако отметил, что город Одесса «Би-би-си» написали неправильно: Odessa вместо Odesa.