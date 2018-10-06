В кафе Киева произошла стрельба

В кафе Киева произошла драка и стрельба, в результате которой двое охранников, пытавшихся утихомирить правонарушителей, получили огнестрельные ранения. Об этом сообщается на сайте полиции столицы Украины.

Сообщается, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин.

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«Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь», — сообщили в полиции.

Один из правонарушителей был задержан на месте преступления, еще двое были задержаны позже.

По факту произошедшего начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).